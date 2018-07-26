Представители украинской стороны СЦКК обнаружили разрыв артиллерийского боеприпаса в чаше шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

«Специалисты на данный момент не могут оценить повреждения объекта. При этом не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши. В таком случае это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области», - подчеркнули в СЦКК.

СЦКК напоминает, что обе стороны взяли на себя письменные обязательства по соблюдению режима прекращения огня в районе проведения аварийно-восстановительных работ по укреплению шламонакопителя в период с 10 июля по 1 августа 2018 для обеспечения безопасной работы патрулей СММ ОБСЕ и всех привлеченных специалистов.

«Однако перспектива экологической и гуманитарной катастрофы в регионе, очевидно, не слишком волнует главарей вооруженных формирований РФ и их кремлевское руководство», - резюмировали в СЦКК.

Как сообщал ForUm, дамба фенольного завода – объект повышенной опасности. Там содержится более 340 тыс. тонн химических отходов (водных растворов, содержащих фенол, пиридин, серную кислоту).

Дамба была построена в 80-х годах, ее конструкция не была рассчитана на прямые попадания боеприпасов. В случае повреждения конструкции химические отходы через реки Железная, Казенный Торец и Кривой Торец могут попасть в главную водную артерию Донбасса – Северский Донец.

В июле специалисты Торецкого фенольного завода смогли начать ремонт поврежденной обстрелами дамбы шламонакопителя 3-й очереди, которая расположена в «серой зоне»: с гребня дамбы видно Горловку.