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Специалисты Торецкого фенольного завода смогли начать ремонт поврежденной обстрелами дамбы шламонакопителя 3-й очереди, которая расположена в «серой зоне»: с гребня дамбы видно Горловку. Об этом Донбасс.Реалии сообщил главный инженер Торецкого фенольного завода Дмитрий Цяпа.

«Мы получили разрешение как со стороны ВСУ, так и со стороны сепаратистов. С 10 июля нам дали режим тишины, и мы начали ремонтные работы. Наши специалисты сначала провели предварительный осмотр плотины. Она повреждена обстрелами, но никаких протечек нет. Уже сутки мы укрепляем дамбу дополнительными слоями глины и стройматериалов. Это мы будем делать в течение всего режима тишины – до 21 июля. Спасибо ОБСЕ, они помогли договориться с группировкой «ДНР», - рассказал он.

Дамба фенольного завода – объект повышенной опасности. Там содержится более 340 тыс. тонн химических отходов (водных растворов, содержащих фенол, пиридин, серную кислоту).

Дамба была построена в 80-х годах, ее конструкция не была рассчитана на прямые попадания боеприпасов. В случае повреждения конструкции химические отходы через реки Железная, Казенный Торец и Кривой Торец могут попасть в главную водную артерию Донбасса – Северский Донец.
ForUm

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