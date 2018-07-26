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На севере Италии в городе Кортина д'Ампеццо арестовали бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого, которого Россия обвиняет в коррупции.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

По его данным, Кривицкий был задержан по запросу России и будет доставлен в Венецию.

По словам адвоката Кривицкого Мауро Анетрини, его подзащитный регулярно ездил в Италию, где считал себя в безопасности от политического преследования из-за позиции по Украине.

«Как член парламента он голосовал против военных операций в Украине, считая их незаконными и абсолютно неоправданными», - заявил адвокат.

Кривицкий был членом Совета Федерации от Новгородской области в 2011-2016 годах.

В марте 2017 года его заочно арестовали по обвинению в получении взятки в 15 млн рублей. Дело связано с махинациями при выделении денег на ремонт дорог.
ForUm

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