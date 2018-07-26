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В Киев из Греции по Днепру прибыла уникальная икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и креста, на котором был распят святой. Икона была написана в греческом монастыре и подарена Украинской православной церкви митрополитом Хризостомом на международной конференции в Патрах, сообщает Центр информации УПЦ.

«Икона не случайно двигалась не на автобусе или самолете, а по воде. Такой путь в свое время проделал апостол Андрей», - отметил протоиерей Александр Еремин.


Отец Александр сопровождал икону по Днепру пять суток. Ее встречали верующие Запорожской, Днепропетровской, Кременчугской, Каменской и Черкасской епархий УПЦ.
В день прибытия иконы в столицу на Речном вокзале был отслужен праздничный молебен, который возглавил благочинный Подольского района Киева протоиерей Владимир Костюченко. 

 27-28 июля верующие смогут поклониться иконе в Киево-Печерской лавре после торжественного молебна на Владимирской горке и Крестного хода. 

 
ForUm

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