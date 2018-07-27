Кирилл Островский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Киеве, не является действующим боксером и ни разу не вызывался в ряды сборных команд Украины в какой-либо из возрастных групп. Соответствующее заявление распространила Федерация бокса Украины

«Более того, по существующей пока информации, Островский даже не имеет официального спортивного звания, по которому можно было бы определить его причастность к каким-то из видов спорта», - отмечается в нем.

Таким образом, Федерация бокса Украины считает необходимым проинформировать всех представителей СМИ не использовать в своих материалах формулировку «боксер», или «экс-боксер», в связи с тем, что вид спорта, в нашем случае бокс, никакого отношения к данному делу не имеет.

«Приведенная различными представителями СМИ информация, по нашему мнению, негативно влияет на отношение к такому виду спорта как бокс», - считают в федерации.

Федерация бокса Украины также сообщает, что готова сотрудничать со всеми представительствами СМИ по любым вопросам.

Как сообщал ForUm, 24 июля в 22:30 на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева 23-летний водитель Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. За рулем автомобиля находился Кирилл Островский.

Ему сообщено о подозрении. Позже дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

26 июля Шевченковский районный суд Киева арестовал Островского на 2 месяца без права внесения залога.