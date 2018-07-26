Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Подольской районной в городе Киеве госадминистрации Валентина Мондриевского. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Главы государства.
Согласно документу, Мондриевский уволен согласно поданному им заявлению.
Другим распоряжением Порошенко назначил на должность Виктора Смирнова.
Напомним, вчера, 25 июля, из-за сильного ливня произошло размытие опор путепровода. Во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение временно закрыть движение указанной участком.
Движение было восстановлено во второй половине дня 26 июля.
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