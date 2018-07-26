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Движение по путепроводу на пересечении ул. Кирилловской и Елены Телиги восстановлено. Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев, передает пресс-служба КГГА.

Напомним, вчера, 25 июля, из-за сильного ливня произошло размытие опор путепровода. Во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение временно закрыть движение указанной участком.
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