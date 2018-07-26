На ул. Верхний Вал, 72, в Подольском районе столицы сгорел дебаркадер, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Сообщение о происшествии поступило 26 июля в 2:00.
Как стало известно, в двухэтажном недействующем деревянном дебаркадере, размером 20х 10 м, возник пожар на площади 200 кв. м.
Пожар спасателям удалось локализовать в 2:36 и ликвидировать в 3:27.
В результате пожара платформа сгорела полностью.
Причина возгорания устанавливается.
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