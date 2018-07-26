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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Крымскую декларацию Госдепа США с ядерной сделкой с Ираном, которую разорвал нынешний президент США Дональд Трамп. Об этом она написала в Facebook.

«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», - заявила Захарова.

Напомним, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в которой подчеркнул, что не признает аннексию полуострова Россией.
ForUm

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