По результатам выходных с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной больницы скорой медицинской помощи оказалось 6 человек. Один человек уже переведен в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных пятерых – достаточно тяжелое, сообщила пресс-служба КГГА.

«Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают настоящим острым отравлениям несъедобными грибами», - отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Она призвала киевлян относиться к потреблению грибов ответственно и после такой трапезы внимательно прислушиваться к своему организму.

«Помните, что симптомы отравления могут быть разными. Это зависит от вида грибов, способа употребления и даже от общего состояния здоровья человека», - рассказала она.

Например, после употребления некачественных блюд из сыроежек, недоваренных осенних опят, сатанинских грибов, ненастоящих дождевиков уже через 30-60 минут могут появиться тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. Такие отравления по большей части не приводят к летальности, однако могут иметь серьезные последствия для системы пищеварения.

Через пол-два часа после употребления красных мухоморов, волоконниц, ядовитые вещества которых поражают нервную систему, человек страдает от галлюцинаций, расстройства или потери сознания, нарушения дыхания и сердечной деятельности.

Наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухоморов и некоторых других грибов. Коварство их в том, что яд, попав в желудок, в течение длительного времени (до 3-х суток) не вызывает никаких симптомов. Головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолодание рук и ног – все это возникает, когда ядовитые вещества достигнут мозга.

Врачи советуют в случае выявления указанных симптомов немедленно вызывать «скорую». До ее приезда можете сделать:

промывание желудка: выпейте 5-6 стаканов кипяченой воды, нажмите пальцами на корень языка, чтобы вызвать рвоту, примите активированный уголь (4-5 таблеток), когда промывные воды станут чистыми;

очистительную клизму;

употребление большого количества жидкости: чай, кофе, или слегка подсоленная вода, чтобы восстановит водно-солевой баланс.

Но даже если после всего сделанного вы чувствуете себя лучше - ни в коем случае не отказывайтесь от осмотра врача!

«Еще один сверхважный совет: не давайте пробовать грибы детям! Поверьте, даже съедобные они не полезны и удивительно тяжелые для детского желудка. А в случае, если грибы ядовитые – ребенок переносит такую ​​болезнь тяжелее взрослого и может даже умереть. То же касается и беременных женщин!» - отметила Гинзбург.