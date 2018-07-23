В селе Ясеново Второе Любашевского района целая семья отравилась бледной поганкой. Об этом сообщает 7 телеканал.

У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов. К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому. Шестой ребенок (6-летняя девочка) — единственный, кто не ел грибов. Девочка здорова.

В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.

Сегодня в Одессе скончалась мать семьи Олеся. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также погиб ее 11-летний сын в Киеве. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.