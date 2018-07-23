также в разделеПроисшествия
В Одессе украли скульптуру кота с планшетом 22
В воинской части на Львовщине солдату отбили селезенку 20
ДТП на Николаевщине: Водителя фуры отпустили под домашний арест 17
На Закарпатье полицейские избили двух парней, начато расследование 27
Полиция ищет авторов антисемитских надписей на зданиях Одессы 25
В центре Львова подстрелили скрипачку 56
В аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов 27
Одесская полиция проверяет информацию о массовом отравлении детей в детсаде 17
Под Киевом авто полицейских во время погони упало в реку 74
В многоквартирном доме в Житомире обвалился потолок: жильцов эвакуировали 46
На Житомирщине молния подожгла дом 30
Владельцу разбившейся под Житомиром маршрутки сообщили о подозрении 56
Ливень подтопил Чернигов 28
В Одессе за субботу задержали 14 футбольных фанатов 36
Боевики 15 раз открывали огонь на Донбассе: потерь нет 16
В Одессе в драке футбольных фанатов пострадали двое полицейских 50
ДТП на Николаевщине: Водителю фуры сообщено о подозрении 47
В Ривном авто врезалось в фуру: погиб военный 36

В селе Ясеново Второе Любашевского района целая семья отравилась бледной поганкой. Об этом сообщает 7 телеканал.

У матери, отца и пятерых детей начались явные признаки отравления после того, как они поели грибов. К врачам за помощью взрослые обратились не сразу, пытаясь лечиться на дому. Шестой ребенок (6-летняя девочка) — единственный, кто не ел грибов. Девочка здорова.

В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.

Сегодня в Одессе скончалась мать семьи Олеся. Обследования показали, что женщина ждала седьмого ребенка. Также погиб ее 11-летний сын в Киеве. В столице остались еще два ребенка в тяжелом состоянии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги