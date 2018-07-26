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Американский телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего адвоката Майкла Коэна. Об этом сообщает 112 Украина.

«В аудио можно услышать обсуждение Трампа и Коэна покупки прав на историю бывшей модели Playboy Карен Макдугал о предполагаемом романе», - говорится в сообщении.

В аудиозаписи слышно, как Трамп говорит «платите наличными», а Коэн неоднократно возражает.

Запись, которая была предоставлена ​​CNN адвокатом Коэна Ланни Дэвисом, была сделана в сентябре 2016 года.

Майкл Коэн был личным адвокатом Трампа на протяжении нескольких лет. Коэн ушел из команды юристов Трампа в 2018 году после начала расследования возможных нарушений правил финансирования предвыборной кампании.
ForUm

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