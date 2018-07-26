За прошедшие сутки, 25 июля, боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песок, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Песок применили миномет калибром 120 мм.

За минувшие сутки двое военнослужащих получили ранения.

По данным разведки один оккупант погиб и трое получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.