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Вследствие кражи 120 метров кабеля вблизи станции Одесса-Малая в дороге задержалось три поезда № 146 Измаил-Киев, № 147 Киев-Одесса, № 247 Черкассы-Одесса.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Сейчас на участке уже проложен новый кабель, и все поезда курсируют по графику.

«На время проведения восстановительных работ организация движения участком организовывалась по радиосвязи машиниста с дежурным по станции, который контролирует, свободный ли путь для прокладки маршрута отправления поезда», - говорится в сообщении.

О краже стало известно сегодня в 04:45, когда дежурный по станции Одесса-Главная обнаружил неисправность светофоров. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. На месте кражи работала полиция.  
ForUm

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