также в разделеОбщество
Блокада в Азовском море: РФ поменяла тактику 4
Зубко: Подготовка к зиме отстает от графика 9
НАБУ подозревает нардепа Демчака в незаконном обогащении 10
Убийство бизнесмена в Ривном оказалось инсценировкой 29
Швейцария передала Украине документы о хищениях в «Укртрансаммиаке» 20
Причиной задержки поездов на Одессу стала кража кабеля 17
Стартовала «вторая волна» подписания договоров с медучреждениями 34
Минобороны начало трансформацию военных должностей в гражданские 25
Более 50 украинских деятелей культуры просят Сенцова прекратить голодовку 19
Силы ООС задержали офицера, который требовал взятку за назначение на должность 54
Эксперты открыли «синдром Омеляна» в портовой отрасли 76
РосСМИ распространяют фейк о «штурме» СБУ базы добровольцев 49
Минобороны проведет внеплановую инвентаризацию на заводе, куда проникли блогеры 15
Наев предложил добровольцам служить в армии по контракту 149
24 июля. Картина дня 106
Жителю Луцка дали 6 лет тюрьмы за пророссийские посты «Вконтакте» 47
Денисова: Некоторые заключенные РФ отказались встречаться с Москальковой 36
В «ДНР» должников за коммуналку сделают невыездными 35

Следком России заявил, что бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко публично призывал к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Главное следственное управление СК России в рамках расследуемого уголовного дела о публичных призывах бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога в телевизионном эфире канала 112 Украина 2 июля 2017 года (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) выявлен еще один эпизод его преступной деятельности», - говорится в сообщении.

Так, по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена причастность Гриценко к совершению аналогичного преступления 16 июля 2014 года.

По данным российского следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов. 

По данному факту в отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В настоящее время уголовные дела о совершении Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение.

В соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги