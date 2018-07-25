Следком России заявил, что бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко публично призывал к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Главное следственное управление СК России в рамках расследуемого уголовного дела о публичных призывах бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога в телевизионном эфире канала 112 Украина 2 июля 2017 года (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) выявлен еще один эпизод его преступной деятельности», - говорится в сообщении.

Так, по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена причастность Гриценко к совершению аналогичного преступления 16 июля 2014 года.

По данным российского следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов.

По данному факту в отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В настоящее время уголовные дела о совершении Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение.

В соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.