Коллектив полиции Черкасской области выражает соболезнования коллеге, женщина и ребенок которого погибли в ДТП

Личный состав Главного управления Национальной полиции в Черкасской области выражает соболезнования коллеге, сотруднику полиции, жена и малолетний сын которого погибли в результате смертельной ДТП в Черкассах. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло 24 июля на перекрестке улиц Черновола - Чайковского.

Виновником аварии стал водитель БМВ, который протаранил другое авто – «Фиат». В результате этого «Фиат» отбросило, и он сбил маму с ребенком. Водитель «БМВ» с места происшествия скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Лицо, которое обоснованно подозревается в совершении данного уголовного преступления, задержано в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.