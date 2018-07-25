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Коллектив полиции Черкасской области выражает соболезнования коллеге, женщина и ребенок которого погибли в ДТП

Личный состав Главного управления Национальной полиции в Черкасской области выражает соболезнования коллеге, сотруднику полиции, жена и малолетний сын которого погибли в результате смертельной ДТП в Черкассах. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло 24 июля на перекрестке улиц Черновола - Чайковского.

Виновником аварии стал водитель БМВ, который протаранил другое авто – «Фиат». В результате этого «Фиат» отбросило, и он сбил маму с ребенком. Водитель «БМВ» с места происшествия скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Лицо, которое обоснованно подозревается в совершении данного уголовного преступления, задержано в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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