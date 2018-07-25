В Киеве из-за сильных ливней и шквалов произошло падение деревьев, бигбордов, подтопление автодорог и переходов.

На бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева 23-летний водитель Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. Ему сообщено о подозрении. За рулем автомобиля находился Кирилл Островский. Позже ему дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Украинские культурные и общественные деятели призвали режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку.

Следком России заявил, что бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко публично призывал к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов.

Российская Федерация в Азовском море изменила свое поведение – начала задерживать иностранные суда при проходе в Керченском проливе.

После восстановления работы предприятия «Днепразот» цены на хлор выросли в 3 раза. Украина будет закупать хлор у Румынии и Узбекистана.

Задержки, возникшие с выплатой пенсий в июле – это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда Украины, и до конца недели надо урегулировать ситуацию, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Детективы НАБУ по делу Госинвестпроекта задержали и сообщили о подозрении в участии в преступной организации по завладению бюджетными средствами в особо крупном размере десятому вероятному участнику преступления. Указанное лицо оказалось бывшим водителем и помощником главы Госинвестпроекта.

Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода «Северный поток – 2», по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию.

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце июня передало Генеральной прокуратуре Украины документы по делу о хищении средств «Укртрансаммиака».

Убийство бизнесмена в Ривном оказалось инсценировкой.

Президент Петр Порошенко учредил государственную стипендию им. Левко Лукьяненко для поддержки заложников, которые удерживаются в России.