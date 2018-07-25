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За прошедшие сутки, 24 июля, боевики 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино. Вместе с тем оккупанты вблизи Водяного применили миномет калибром 120 мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки один оккупант получил ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Луганского и Пивденного.
ForUm

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