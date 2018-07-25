Президент Украины Петр Порошенко ветировал закон об увеличении ответственности за контрабанду леса, потому что зависим от договоренностей с Европейским Союзом. Такое мнение в эфире телеканала 112 Украина выразил народный депутат Борислав Розенблат.

Он пояснил, что разработчики данного закона, проанализировав ситуацию, которая сложилась после ввода моратория на вывоз кругляка из Украины, разработали новые поправки, которые не позволили бы предпринимателям имитировать обработку сырья в Украине.

«Те, кто вывозил лес-кругляк, переориентировались, и большие компании начали резать дрова по 2 м, и тот самый кругляк опять идет на переработку», - пояснил нардеп.

По его словам, законодательная инициатива была направлена на защиту отечественных производителей и предоставление им возможности получать для обработки сырье, которое сейчас идет на экспорт. Именно эти интересы, по словам Розенбалата, лоббирует этот закон.

«Президент ветировал, потому что он зависим от политических договоренностей с ЕС, потому что когда были последние переговоры, нам пообещали 1 млрд евро какой-то кредитной линии очередной», - считает нардеп.

«Мы сегодня обязаны всеми усилиями полностью прекратить незаконный вывоз леса», - повел он итог.

Напомним, Порошенко ветировал закон, предусматривающий ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн кубометров на время действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

18 июля на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госаудитслужбе, ГФС, Госгеокадастру и Национальной полиции проверить лесные хозяйства на предмет незаконной вырубки леса.

По его словам, контрабанда леса достигла объемов 6-8 млрд грн в год.