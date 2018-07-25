В Службе безопасности Украины назвали фейком видеоролик, на котором якобы бойцы спецслужбы разоружают добровольцев.
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
«Перед тем как снимать или распространять фейковые «хвильмы» об СБУ – посмотрите на настоящую форму бойцов. Аматоры!» - написала она в Facebook, опубликовав фото бойцов в форме.
Украинский милитарный портал изучил детали ролика и разоблачил постановку.
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