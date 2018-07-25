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Белый дом приостановил практику публикации итогов публичных телефонных звонков президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на CNN.

«Официальные описания звонков американского президента с иностранными лидерами - называются readouts в Вашингтоне и с помощью них можно своеобразно характеризовать дипломатию, которая проводится на высшем уровне между странами», - говорится в сообщении.

Майкл Аллен, который был членом Совета национальной безопасности при администрации Джорджа Буша, заявил, что, прекратив такую практику, Белый дом теряет «аспект публичной дипломатии». 

Пресс-секретарь Белого дома отказалась от комментариев.

За последние две недели Трамп имел по крайней мере два телефонных разговора с другими лидерами, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху. Белый дом подтвердил, что звонки были, но отказался подробно рассказать о том, о чем шла речь во время разговоров.

 
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