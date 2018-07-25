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Дочь президента США и старший советник Белого дома Иванка Трамп заявила о закрытии собственного бренда одежды.

По ее словам, в ближайшем обозримом будущем она намерена сфокусироваться на работе, которой занимается в Вашингтоне, пишет ВВС.

Она также назвала закрытие компании единственным честным выходом для ее команды и партнеров.

Трамп официально устранилась от ведения дел в компании год назад, когда пришла на работу в администрацию президента.

Бренд Ivanka Trump был основан в 2007 году. Сперва Иванка открыла свою ювелирную линию, затем стала выпускать обувь, одежду и солнцезащитные очки.

Компания позиционировала свою продукцию как доступную по цене одежду для молодых женщин, которые уделяют много внимания карьерному росту.

С началом избирательной кампании 2016 года бренд активно поддерживали сторонники Трампа. После его избрания на пост президента представитель Белого дома Кэллиэнн Конвей даже рекламировала марку Иванки Трамп во время телевизионного интервью, за что подверглась критике со стороны управления по этике правительства США.

В то же время ритейлеры, питающие симпатии к Демократической партии, равно как неодобрительно настроенные к президенту покупатели неоднократно призывали к бойкоту одежды имени его дочери.

В данный момент бренд представлен в крупнейших американских магазинах одежды и также доступен в интернете. Иванка Трамп также открыла свой магазин в лобби «Трамп-тауэр» на Манхеттене, где рассчитывала продавать сумочки, ароматические свечи и ювелирные изделия.

Как служащую Белого дома Иванку также неоднократно обвиняли в возможном конфликте интересов, связанном с продвижением ее компании.

Представитель компании Абигейл Клем в своем заявлении отметила, что решение о закрытии никак не связано с успешностью бренда и основано только на решении Иванки остаться в Вашингтоне.

Сама Трамп в распространенном ей заявлении сообщила, что не знает, когда сможет вернуться к своему бизнесу и сможет ли вообще.

Согласно опубликованным ранее финансовым документам, в период с января 2016 года по март 2017-го бренд первой дочери заработал 5 миллионов долларов.
ForUm

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