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«Госисполнительная служба» «ДНР» намерена ограничить выезд за пределы оккупированной территории должникам коммунальных служб.

Об этом на брифинге заявил представитель «исполнительной службы ДНР» Евгений Суржко.

 

 

«Завсектором аналитики и статистики МЮ ДНР» Евгений Суржко заявил, что для запрета выезда необходимо решение «суда».

«Определение суда о временном ограничении в праве выезда должника за пределы «Донецкой народной республики», направляется для исполнения в пограничную службу. Разрешение на выезд возобновляется после погашения задолженности по исполнительному документу в полном объеме», - заявил «чиновник».
ForUm

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