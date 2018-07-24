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Задержка выплаты пенсий в Украине обусловлена кассовыми разрывами поступления социального взноса, заявили в Пенсионном фонде.

«Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса», - пояснили в ПФУ.

С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности 1,7 млрд грн в течение 24 июля.

«Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме», - заверили в фонде.

Ранее «Укрпочта» сообщила, что на сегодняшний день существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий.
ForUm

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