Украина предложила помощь Греции в борьбе с лесными пожарами, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Искренние соболезнования греческому народу по поводу трагических последствий лесных пожаров. Правительство Украины готово предоставить Греции необходимую помощь. Соответствующее письмо уже направил премьер-министру Алексису Ципрасу», - написал премьер в Twitter.
Напомним, ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля, заявил греческий премьер-министр Алексис Ципрас.
Сегодня ночью в пригороде Афин масштабный лесной пожар перебросился на прибрежные поселения. Число жертв превысило 60, украинцев среди них нет.
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