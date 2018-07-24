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Украины не пострадали при пожарах в Греции 16

Украина предложила помощь Греции в борьбе с лесными пожарами, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Искренние соболезнования греческому народу по поводу трагических последствий лесных пожаров. Правительство Украины готово предоставить Греции необходимую помощь. Соответствующее письмо уже направил премьер-министру Алексису Ципрасу», - написал премьер в Twitter.

Напомним, ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля, заявил греческий премьер-министр Алексис Ципрас.

Сегодня ночью в пригороде Афин масштабный лесной пожар перебросился на прибрежные поселения. Число жертв превысило 60, украинцев среди них нет.

 
ForUm

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