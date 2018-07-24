В результате сильных пожаров в окрестностях Афин погибли не менее 50 человек, еще 104 человека пострадали, сообщили власти страны во вторник, 24 июля.

Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, передает DW.

Ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля, заявил греческий премьер-министр Алексис Ципрас.

Пожары сейчас бушуют с трех сторон от Афин: в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели. Власти Греции ввели в этих районах режим чрезвычайного положения.

По словам Ципраса, пожары тушат свыше 600 пожарных на более чем 300 пожарных машинах. С огнем справиться сложно из-за сильного ветра. Греция запросила помощь в тушении пожаров у Евросоюза.

По предварительной информации, украинцев среди пострадавших от лесных пожаров близ Афин нет.