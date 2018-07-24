По факту травмирования пассажиров поезда на железнодорожной станции Пологи открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Сегодня около 08:30 на станцию прибыл пассажирский поезд сообщением Киев-Бердянск. Машинист 1966 года рождения при проведении замены тепловоза превысил допустимую скорость движения. В результате при сцеплении с вагонами произошел толчок, от которого 26 пассажиров в вагонах получили незначительные телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте. В районную больницу с ожогом туловища был доставлен мальчик 2014 рождения, разлив горячий чай. Жизни малолетнего ничего не угрожает.

Следственным отделом Пологовского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.