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Сегодня утром на станции Пологи (Запорожская область) в ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев - Бердянск было допущено превышение скорости при подключении, что привело к травмированию пассажиров (ушиб, ссадины, ожоги и т.д.). Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

На место происшествия вызваны кареты скорой помощи. По предварительной информации, медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двух пассажиров – женщину с ребенком – госпитализировали в Пологовскую городскую больницу.

Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой на 01:35.

Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия регионального филиала «Приднепровская железная дорога».

«Укрзализныця» просит прощения за сложившуюся ситуацию.

 
ForUm

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