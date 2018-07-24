Руководство 46 Объединенного центра обеспечения Южного региона в Одессе и объединенного центра обеспечения ВСУ в Киеве лишено воинских званий и пенсии.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в Facebook.

«Халатное отношение руководства должностных лиц тыла Вооруженных сил Украины, Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Вооруженных сил Украины, подчиненного ему 46 Объединенного центра обеспечения расцениваю как предательство интересов Вооруженных сил Украины во время действия особого периода», - заявил министр.

Полторак добавил, что принял решение и выдал соответствующий приказ Министерства обороны Украины о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц.

Так, начальник 46 Объединенного центра обеспечения полковник Евгений Король лишен воинского звания (при этом лишается всех званий офицерского состава, права на выходное пособие, права пенсионное обеспечение военнослужащих, права пользоваться медицинскими учреждениями Министерства обороны).

Начальника склада горюче-смазочных материалов 46 Объединенного центра обеспечения подполковник Андрей Мосунов также лишен воинского звания, права на выходное пособие, пенсионное обеспечение военнослужащих, пользоваться медицинскими учреждениями Министерства обороны.

Старший офицер отдела обеспечения горючим и смазочными материалами управления обеспечения горючим и смазочными материалами Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ тыла Вооруженных сил Украины подполковник Дмитрий Изварин уволен с военной службы по служебному несоответствию.

Начальник отдела хранения горючего и горюче-смазочных материалов склада горючего и смазочных материалов 46 Объединенного центра обеспечения майор Александр Ляляев пониден в должности (будет назначен на низшую должность в другой воинской части).

Начальник Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Вооруженных сил Украины тыла ВСУ полковник Руслан Кубаль понижен в должности (будет назначен на низшую должность в органах военного управления).

«Считаю недопустимым такое отношение к служебным обязанностям офицеров, которые должны были обеспечивать и контролировать состояние дел в вышеупомянутом подразделении, а не создавать предпосылки для краж имущества армии. Все результаты проверок переданы военному прокурору для принятия соответствующих правовых решений и дальнейшего привлечения к ответственности виновных должностных лиц», - резюмировал министр.