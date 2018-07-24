Италия будет принимать спасенных в Средиземном море мигрантов, пока не будет определена стратегия Европейского Союза по равноправному распределению беженцев в Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Энзо Моаверо Миланези после встречи с немецким коллегой в Берлине, передает Укринформ со ссылкой на AFP.

«В течение этого времени (по определению миграционной стратегии ЕС, - ред.), мы позволим судам со спасенными людьми прибывать в порты Италии», - сказал он.

Миланези также добавил, что страны Европейского Союза будут искать решение проблемы, которая сложилась с мигрантами, в течение следующих пяти недель.

Как сообщалось, Италия отказалась принимать корабль с 450 мигрантами, который дрейфовал в Средиземном море близ острова Лампедуза.

Правительство Италии хотело добиться, чтобы корабли, задействованные в миссиях ЕС в Средиземном море и спасающих мигрантов у побережья Ливии, доставляли спасенных в порты любой другой страны.