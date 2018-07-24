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Заблудившийся на горе Тетнульди в Местия украинский турист погиб. Прерванная из-за непогоды операция по спуску его тела возобновится утром 24 июля, сообщает Кавказский узел со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

19 июля стало известно, что два украинских туриста отстали от группы и заблудились в горах Сванетии. Грузинские спасатели увидели их с вертолета, однако спасти из-за плохой погоды не смогли.

По информации ведомства, одного из украинских туристов спасателям все же удалось эвакуировать с места происшествия 18 июля, однако спасательная операция была прервана из-за ухудшения погодных условий.

С 18 июля спасатели работают в круглосуточном режиме, однако из-за снегопада, тумана и сильного ветра, которые наблюдались в горах в течение пяти дней, добраться до места происшествия было невозможно.

Операция по спуску тела погибшего украинского туриста возобновится с 07:00 24 июля, уточнили спасатели.
 
ForUm

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