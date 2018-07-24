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Генеральная прокуратура повторно закрыла дело о возможной подделке премьер-министром Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

«По результатам досудебного расследования 26 июня 2018 года следователем принято решение о закрытии указанного уголовного производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 (отсутствие состава преступления) Уголовного процессуального кодекса», - заявили в ГПУ.

Отмечается, что Главное следственное управление Генпрокуратуры проводило досудебное расследование по факту подделки премьером документа об образовании с целью его использования.

В то же время Генпрокуратура отказалась сообщить, допрашивался ли Гройсман или другие лица в рамках данного дела, сославшись на тайну досудебного следствия.

Напомним, в октябре 2017 года Генпрокуратура начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании.

В ноябре 2017 года дело закрыли, однако в январе текущего года суд отменил постановление следователя и обязал прокуратуру возобновить расследование.

 
ForUm

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