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Полицейские задержали воров, вынесших из офиса в Тернополе 44 сматфона Apple iPhone. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Кража произошла в мае. Тогда в полицию с заявлением обратился тернопольский предприниматель и заявил, что из его офиса неизвестные лица похитили б/у смартфоны марки Apple. Исчезло 44 гаджета общей стоимостью 350 тыс. гривен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленников, причастных к краже. Ими оказались ранее судимый 25-летний житель Тернополя и 27-летний житель села Сущин Теребовлянского района.

Во время досудебного расследования выяснилось, что в офис злоумышленники проникли в рабочее время, спрятались в туалете и дождались, когда сотрудники разойдутся. Тогда спокойно собрали смартфоны, открыли дверь изнутри и без проблем вышли из помещения.

Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей во время реализации краденого товара, житель Тернополя предложил сообщнику сбывать смартфоны в соседних областях. Возили на рынки Ривного, Одессы, Черновцов. Также, имея в наличии загранпаспорт, мужчина сдавал краденое в ломбарды в Польше.

В настоящее время начато уголовное производство по части 3 статьи 185 УК. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения.

 
ForUm

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