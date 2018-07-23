Украинский режиссер и политзаключенный в РФ Олег Сенцов, который объявил голодовку более двух месяцев назад, находится в предсмертном состоянии.
Об этом изданию Independent рассказала его двоюродная сестра Наталья Каплан, передает Укринформ.
«Мы не знаем, как долго он продержится, но нам сказали, что он находится в предсмертном состоянии. Это чудо, что он так долго продержался», - сказала Каплан.
Две недели назад она посещала брата в тюрьме. По ее словам, он потерял более 15 кг с начала голодовки.
Примерно неделю назад Сенцов был переведен в отделение интенсивной терапии после сердечного приступа. Никто не знает точно, когда это произошло, поскольку Сенцов находится в информационной изоляции.
По словам Каплан, Олег согласился принять две-три ложки питательной смеси, чтобы поддержать сердце, однако «после 68 дней голода ему нужно значительно больше».
Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.
В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.
14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.
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