Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, принимает по две ложки питательной смеси в день. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Дмитрий Динзе.

По его словам, около недели назад у Сенцова был второй кризис, и врачи уговорили его принимать смесь.

«Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис со здоровьем. Стало плохо, и его хотели госпитализировать, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под наблюдением врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, из голодания выходить не собирается. Говорит: «Сколько мне хватит, столько и протяну», - рассказал адвокат.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.