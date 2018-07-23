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По факту получения травмы военнослужащим одной из воинских частей, которая дислоцируется в Яворовском районе Львовской области, Военной службой правопорядка в Вооруженных силах Украины проведена проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме этого, в ходе работы Военной службой правопорядка установлены иные факты совершения правонарушений военными должностными лицами данной воинской части, связанные со злоупотреблением властью и служебным положением. По указанным фактам также проведены соответствующие проверки, материалы которых направлены в правоохранительные органы для принятия правового решения.

Громадське радіо сообщает, что 18 июля в Яворовский отдел полиции медики местной больницы сообщили о том, что к ним доставили избитого 28-летнего жителя Хмельницкой области, который проходит военную службу по контракту на Львовщине.

Медики диагностировали у него тупую травму живота и разрыв селезенки.

По информации СМИ, солдата избил старшина. «Солдат Вячеслав Явный положил голову на парту во время занятия. Это спровоцировало нападение старшины Сергея Липянина, который в этот момент вошел в помещение. Старшина подошел к солдату и нанес ему удары в живот. В результате избиения Вячеслава Явного госпитализировали», - рассказал сослуживец парня.

Факт избиения и удаление бойцу селезенки подтвердили в военной прокуратуре Западного региона. Пострадавший военнослужащий Вячеслав Явный родом из г. Городок. Хмельницкой области. Воинская часть А2943, в которой он служил, расположена в г.. Яворов на Львовщине.
ForUm

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