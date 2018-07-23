Состоялся отбор украинских военных для участия в 43-м Марафоне морской пехоты США. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

В пятницу, 20 июля 2018 года, около 70 ветеранов, участников антитеррористической операции, которые получили ранения, увечья, контузии или заболевания, собрались вместе на стадионе Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины. Каждый из них пробовал свои силы, чтобы войти в состав Национальной команды ветеранов АТО.

Каждый участник команды должен иметь ранения или заболевания, полученные в АТО, пройти полный курс лечения и реабилитации и быть физически готовым преодолевать дистанцию ​​в 10 и 42 километрах в США вместе с ранеными участниками боевых действий из разных стран.

Марафон морской пехоты США – один из крупнейших. Его можно назвать «Народным марафоном», ведь там встречаются и бегут военные, ветераны, семьи погибших и их друзья со всего мира. Дистанцию ​​полного Марафона преодолевают более 30 тысяч человек, а на дистанции 10 км обычно более 10 тысяч спортсменов.

Мероприятие инициировано и проводится уже третий год подряд при поддержке Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО, которые получили ранения, увечья или другие заболевания во время участия в АТО Вадима Свириденко. Наших ветеранов приглашает принять участие благотворительная международная организация «Allied Forces Foundation».

Так, в 2016 году только 4 раненых ветеранов бежали дистанцию ​​10 километров. В 2017 году количество ветеранов увеличилось до 9 человек. Они преодолевали 2 дистанции – 10 и 42 километра. Также Саша Чалапчий, с двойной ампутацией нижних конечностей, проехал на велосипеде с ручным управлением 42 км.

В этом году нашу страну также будут представлять 9 раненых ветеранов с различными жизненными историями и своим путем реабилитации. Они сделали усилие над собой и начали тренироваться после травм и участия в боевых действиях. Дата и место проведения – конец октября в Вашингтоне.