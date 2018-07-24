В связи со стремительным ростом розничных цен на рынке сжиженного газа в качестве моторного топлива, которое наблюдается в последнее время, Антимонопольный комитет начал исследование соответствия действий участников рынка требованиям законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

«В случае выявления на рынке антиконкурентных согласованных действий или других нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, комитетом будут приняты соответствующие меры», - заявили в АМКУ.

Напомним, решением Комитета от 21.06.2018 № 315-р ряд субъектов хозяйствования были привлечены к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, которые заключались в похожем повышении цен на сжиженный газ при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергал наличие объективных причин для совершения таких действий, что привело к ограничению конкуренции. За совершение указанного нарушения на ответчиков наложен штраф в совокупном размере более 40 млн грн.