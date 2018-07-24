также в разделеЭкономика
В Украине из-за новых цен на хлор подорожает вода 109
НБУ изменил методику расчета официального курса гривни 28
Минфин назвал госпредприятия с крупнейшими фискальными рисками 24
У Минфина появилась официальная страница в системе Bloomberg 12
Гройсман обязал «Укрзализныцю» фиксировать перевозки леса 24
Гройсман: Более половины планов по ремонту дорог – выполнены 38
МВФ: Торговая война Трампа грозит падением глобального ВВП 72
Десятки международных фирм подозревают в выводе средств из Украины 325
«Нафтогаз»: «Мировая» с «Газпромом» по уже принятым решениям невозможна 62
Омелян: Через 5-10 лет в Украине исчезнут плацкартные вагоны 64
Гройсман: Украина не боится российских санкций 42
ЕК ввела ограничения на импорт металлопродукции из Украины 67
СМИ: Россия готовится заморозить счета сотен украинских компаний 161
Названы ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины 269
«Днепразот» могут оштрафовать за отказ продавать хлор 136
«ПриватБанк» предупредил клиентов о новой схеме мошенничества 1008
Порошенко: РФ отстранили от производства деталей для Ан-178 63
Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений менеджерам госкомпаний 67

В связи со стремительным ростом розничных цен на рынке сжиженного газа в качестве моторного топлива, которое наблюдается в последнее время, Антимонопольный комитет начал исследование соответствия действий участников рынка требованиям законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

«В случае выявления на рынке антиконкурентных согласованных действий или других нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, комитетом будут приняты соответствующие меры», - заявили в АМКУ.

Напомним, решением Комитета от 21.06.2018 № 315-р ряд субъектов хозяйствования были привлечены к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, которые заключались в похожем повышении цен на сжиженный газ при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергал наличие объективных причин для совершения таких действий, что привело к ограничению конкуренции. За совершение указанного нарушения на ответчиков наложен штраф в совокупном размере более 40 млн грн.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги