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Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 42-летнему водителю грузовика, с участием которого произошла автокатастрофа на трассе вблизи пгт Кривое Озеро. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Также на подозреваемого возложен ряд обязанностей, в частности, прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, сдать на хранение следователю свой паспорт для выезда за границу, воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве.

Напомним, трагедия произошла 20 июля этого года. В результате столкновения рейсового микроавтобуса Volkswagen, который двигался по маршруту «Одесса-Гомель» и грузовика, стоявшего с правой стороны проезжей части, водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями разной степени тяжести были травмированы.

21 июля 2018 водителю фуры сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Расследование продолжается.
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