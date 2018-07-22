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Следователи Кривоозерского отдела полиции объявили о подозрении в совершении преступления 42-летнему водителю фуры, с участием которой произошла автокатастрофа на трассе вблизи пгт Кривое Озеро.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Николаевской области.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Также осуществлены транспортные экспертизы.

Напомним, 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту Одесса-Гомель, с белорусской регистрацией, и грузовика, стоявшего с правой стороны проезжей части.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Все пострадавшие – граждане Республики Беларусь.

По состоянию на 21 июля девять граждан, пострадавших в аварии, вернулись в Беларусь. Еще трое находятся на лечении.

 

 
ForUm

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