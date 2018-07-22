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22 июля в Кривом Роге прошел марш ЛГБТ. На него пришли около 30 человек. Шествие охраняют беспрецедентное количество полицейских, сообщает Первый Городской.

Марш стартовал в районе Пионера. В руках у участников радужные флаги ЛГБТ-сообщества. Сами организаторы еще при подготовке события говорили, что этот марш проводят в защиту равных прав.

А также для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с гомосексуальной ориентацией в нашем обществе. Марш прошел по проезжей части возле остановки 9-я горбольница.

Утром большое количество правоохранителей собрали на площади Поля. Вероятно, это сделали для отвлечения внимания, в целях безопасности. Ведь место проведения марша держалось в секрете.

Марш охраняют очень много полицейских. Также утром возле Козака Рога собрались люди, которые выступают за традиционные семейные ценности.
ForUm

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