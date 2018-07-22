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Президент Украины Петр Порошенко убежден, что все города и села Донбасса будут освобождены от боевиков.

Об этом он сказал, поздравляя жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с освобождением от оккупации.

«В эти дни четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников.

Убежден, украинский сине-желтый флаг поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской», - говорится в Facebook Главы государства.
ForUm

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