В Чернигове вследствие сильных осадков произошло частичное подтопление 20 частных жилых домов, 34 приусадебных участков, 3 подвальных помещений многоквартирных домов и 5 отдельных зданий различной формы собственности. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Создалась угроза перелива неочищенных вод за пределы санитарной зоны из фильтрационного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов КП «КТП 2528» Черниговского городского совета.
Местными органами власти совместно с ГосЧС принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. Осадки прекратились, продолжаются работы по откачке воды, сначала работ откачено более 2300 куб. м воды.
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