Армен Саркисян, которого задержали во Франции и подозревали в организации «титушек» во время Революции Достоинства, оказался другим человеком. Следствие сравнило 10 отпечатков пальцев (дактокарт) подозреваемого в Украине и задержанного во Франции, и выявило их различие.

Эту информацию Громадському подтвердил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

В связи с этим французский суд отменил меру пресечения задержанному лицу.

12 апреля появилась информация, что во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп «титушек» во время Революции Достоинства.

В то же время 13 апреля СМИ сообщили, что на них вышел сам Саркисян, и заверил, что информация о задержании является ошибкой, а сам он находится в России.

Нацполиция указывает фамилию задержанного – Саргасян, при этом в информации министра внутренних дел Арсена Авакова и народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко он фигурирует как Саркисян.

Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп «титушек», которые нападали и убивали людей во время евромайдан. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его «подшефным».