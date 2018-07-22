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Контракт с главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко продлен до 2020 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Такое решение было принято мсполкомом на заседании 21 июля в Одессе.

Предложение продлить срок действия контрактов с главным тренером национальной сборной Украины по футболу Андреем Шевченко и тренерами команды Андреа Мальдерою, Мауро Тассотти и Педро Луисом Яро Регуера с 31 июля 2018 до июля 2020 озвучил от Комитета национальных сборных команд ФФУ заместитель председателя комитета Олег Протасов.

Исполком ФФУ поставил перед тренерским штабом национальной сборной Украины по футболу задачу – выход команды в финальную часть чемпионата Европы-2020.

 
ForUm

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