Контракт с главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко продлен до 2020 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Такое решение было принято мсполкомом на заседании 21 июля в Одессе.

Предложение продлить срок действия контрактов с главным тренером национальной сборной Украины по футболу Андреем Шевченко и тренерами команды Андреа Мальдерою, Мауро Тассотти и Педро Луисом Яро Регуера с 31 июля 2018 до июля 2020 озвучил от Комитета национальных сборных команд ФФУ заместитель председателя комитета Олег Протасов.

Исполком ФФУ поставил перед тренерским штабом национальной сборной Украины по футболу задачу – выход команды в финальную часть чемпионата Европы-2020.