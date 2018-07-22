Премьер-министр Владимир Гройсман предложит Президенту присвоить украинскому боксеру Александру Усику звание Героя Украины. Об этом он написал в Facebook.
«Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу Президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!» - заявил Гройсман.
В свою очередь Порошенко заявил, что не сомневался в победе украинца.
«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!» — говорится в Facebook Главы государства.
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