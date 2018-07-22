Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал намерения Кремля провести референдум на оккупированном Донбассе репетицией по развалу Украины.

Об этом он написал в Facebook.

«Никто, буквально никто не верит в какую-либо возможность свободного и честного волеизъявления на Донбассе в условиях российской оккупации. Что касается политических и юридических аспектов, всем и так все понятно. Но одну вещь стоит четко уяснить: Россию Донбасс совершенно не интересует, и наши украинские граждане на Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую Кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну», - считает Климкин.

По мнению министра, им это не удастся.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе. По словам одного из собеседников, Трамп попросил Путина не обсуждать идею референдума на пресс-конференции после саммита, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею. Источник добавил, что Путин предложил организовать голосование среди местных жителей Донбасса относительно статуса их региона. Все это должно произойти под эгидой международного сообщества.

Источники в России утверждают, что такой референдум не должен предусматривать «крымского сценария», речь может идти только об автономии Донбасса в составе Украины.

Позже в Белом доме заявили, что не рассматривают законной возможности для проведения любого референдума на оккупированной украинской территории, пока она находится не под контролем правительства Украины.