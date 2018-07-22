Украинец Александр Усик в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).

Бой состоялся в ночь на воскресенье в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве. Поединок продлился все 12 раундов, украинский боксер победил по очкам. Судьи единогласно признали победу Усика: 120:108, 119:109, 119:109 в пользу украинца.

Кроме статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе А.Усик стал обладателем кубка Мохаммеда Али и пояс журнала The Ring.