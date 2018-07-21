Сегодня, 21 июля, около 02:00 на улице Макарова в Ривном в результате ДТП погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 47-летний житель села Бронники Ривненского района, управляя автомобилем Volkswagen Т4 по неизвестным пока причинам въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части.

В результате столкновения водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Пассажира автомобиля, 35-летнего жителя Ривного с травмами госпитализировали в военный госпиталь.

Оба участника ДТП – военнослужащие, находившиеся вне службы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 июля около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.

В Житомирской и Ривненской областях объявлен траур.