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Госкомтелерадио отказало ООО «Дресс Шоу» в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги по психологии московского издательства «АСТ», в которой сотрудники управления разведки вооруженных сил РФ рекламируют другую книгу о «русском боевом НЛП» (нейролингвистическое программирование). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор книги, по словам российских разведчиков, подготовила специалистов для осуществления такого психологического программирования людей в зоне боевых действий в Чечне и в Украине.

«Эта развернутая реклама, в которой пропагандируются вооруженные силы государства-агрессора и методы ведения гибридной войны, содержится в издании, посвященном семейным отношениям – «П. Зигмантович. Психология навылет. М + Ж. 6 секретов счастливых отношений от самого категорического психолога в мире». Импортер, получив положительную рецензию на издание заведующего кафедрой политологии Киево-Могилянской академии А.П. Демьянчука и не обратив внимания на текст рекламы, намеревался ввезти в Украину для распространения 5000 экземпляров книги», - говорится в сообщении.

По состоянию на 20 июля 2018 года, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио выдал субъектам хозяйствования разрешения на ввоз 17752 названий издательской продукции с территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины.

Вместе с тем на основании отрицательных заключений предоставлено 59 отказов в выдаче разрешений на ввоз 215500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения.  
ForUm

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